В Тель-Авиве полицейские ликвидировали террориста, въехавшего в толпу людей (видео)

Водитель пытался стрелять в людей, которые хотели помочь ему, но был ликвидирован полицией.

В пятницу, 7 апреля, в израильском городе Тель-Авив водитель-террорист сначала въехал в толпу по улице Койфман, после чего начал стрелять в людей.

Об этом сообщают местные СМИ.

Также читайте Ответ за ракетные обстрелы израильских городов: почему военные атаковали Сектор Газа

По предварительным данным, автомобиль, за рулем которого был террорист, совершил наезд на группу людей на улице Койфман (район парка Чарльз Клор), после чего машина опрокинулась.

Очевидцы сообщают, что водитель начал стрелять в людей, которые хотели ему помочь, потому что думали, что это ДТП, после чего террорист был ликвидирован полицией.

Власти сообщают об одном погибшем туристе из Италии и шести пострадавших.

"Констатирована смерть мужчины примерно 30 лет (от огнестрельных ранений). В больницы доставлены шесть пострадавших с травмами легкой и средней тяжести", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что 6 апреля с территории Ливана были выпущены десятки ракет по городам на севере Израиля. Система противовоздушной обороны "Железный купол" не справилась с масштабной атакой, некоторые ракеты взорвались и искалечили людей.

В ответ в ночь на 7 апреля израильские истребители уничтожили три фабрики по производству оружия в Секторе Газа.

Читайте также: