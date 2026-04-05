В Тель-Авиве силой разогнали антивоенный протест

Протест в Тель-Авиве

Реклама

Вечером 4 апреля в Тель-Авиве стражи порядка разогнали антивоенную акцию на площади Хабима, которая проходила на фоне войны с Ираном.

Об этом сообщает Haaretz.

Инцидент произошел, несмотря на промежуточное решение Высокого суда справедливости Израиля, который разрешил проведение протеста при условии, что количество участников не превысит 600 человек.

Реклама

По данным полиции, этот предел был превышен, после чего акцию объявили «незаконным собранием» и приступили к ее разгону.

Правоохранители начали оттеснять протестующих с площади, применяя, в частности, конную полицию.

Незадолго до этого суд также установил ограничения для других городов: в Иерусалиме, Хайфе и Кфар-Саби разрешили собрание до 150 человек. Такое решение стало ответом на апелляцию активистов, которые оспаривали более жесткие ограничения, введенные силовыми структурами в условиях военного положения.

Среди задержанных, по информации издания и активистов движения Standing Together, оказался один из организаторов акции Алон-Ли Грин.

Реклама

Перед задержанием он выступил перед участниками мегафона.

«Незаконных демонстраций не бывает», — заявил Грин.

Он также подчеркнул, что протестующие вышли, чтобы сказать «достаточно бесконечной войны».

Антивоенные акции в Израиле проходят на фоне роста внутреннего напряжения из-за войны с Ираном.

Реклама

Несмотря на строгие ограничения массовых собраний, подобные протесты проходят в Тель-Авиве, Хайфе, Иерусалиме и других городах, а вопрос права на протест уже стал предметом судебных разбирательств.

Ранее сообщалось, что израильские военные нанесли удары по военным объектам в Иране, в том числе по месту, где хранились баллистические ракеты.

Мы ранее информировали, что военные Израиля заявляют, что готовы воевать в Иране в течение следующих недель.