В Тель-Авиве существует угроза терактов: посол Украины рассказал об обострении ситуации

В Тель-Авиве, Израиль, сейчас существует большая угроза терактов со стороны террористов ХАМАС. На въездах в город и в самом городе много блок-постов. Ситуация не улучшается, а только обостряется.

Об этом 18 октября в эфире телемарафона рассказал посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.

"Пусто (в Тель-Авиве — ред.) – как Киев после Рождества, абсолютно нет ни людей ни машин. И сейчас больше угроза от террористов, чем от ракет. Вчера и позавчера были перестрелки, полиция задержала арабов, которые пытались совершить теракт на территории Тель-Авива на мотоциклах, автомобилях – это больше угроза, чем ракеты", - рассказал посол.

Евгений Корнийчук также добавил, что ракеты из Сектора Газы по Израилю долетают редко, но это совсем другие ракеты, чем те, которыми РФ атакует Украину.

"Я ни в коем случае не говорю о меньшей опасности, но эти самодельные штуки, которыми ХАМАС обстреливает центральную часть Израиля, невозможно сравнить с ракетами, которыми обстреливают Харьков, Херсон или Запорожье. Люди послушно идут в укрытие, когда раздаются сирены. В Израиле сейчас есть большая опасность терактов, полиция подстерегает очень внимательно, много блок-постов в городе. Ситуация, к сожалению, не улучшается, а только обостряется", — рассказал посол Украины в Израиле.

Напомним, из Израиля 17 октября отправили тело погибшей украинки.

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