В Тель-Авиве взорвался грузовик: есть жертва, подозревают теракт (фото, видео)

В Тель-Авиве вечером 18 августа взорвался грузовик, в результате чего погиб его водитель. По оценкам полиции, это мог быть теракт.

Об этом сообщает Times of Israel.

Взрыв в Тель-Авиве произошел во время того, когда мужчина ехал на грузовике на улице Лод. Сначала источники в полиции сообщали, что мотив подрыва машины мог быть преступным, но не террористическим.

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Медики сообщили, что нашли мертвым 50-летнего мужчину, который лежал у охваченного огнем грузовика, и констатировали его смерть на месте происшествия. В результате инцидента также пострадал прохожий.

Полиция официально сообщила, что взрыв был вызван взрывным устройством на автомобиле.

Агентство безопасности Shin Bet также изучает инцидент, но пока официально не участвует в расследовании. Там сообщили, что следователи также рассматривают возможность того, что взрыв мог быть связан с терроризмом.

По словам старшего офицера полиции, взрыв грузовика, в результате которого погиб водитель, мог быть попыткой теракта.

Место взрыва грузовика в Тель-Авиве / Фото: Associated Press

Командир районной полиции Тель-Авива Перетц Амар сказал, что взрыв был вызван бомбой и что личность погибшего является ключом к мотиву.

"Трудно опознать тело. Мы знаем, что он – не невинное гражданское лицо, а тот, у кого было с собой взрывное устройство. Это было преступление или [теракт]? Личность мужчины имеет решающее значение для определения этого", – сказал командир районной полиции.

Как добавил Перетц Амар, вероятность того, что это была попытка атаки, повышается благодаря находкам на месте происшествия.

Пострадавший при взрыве прохожий мог бы помочь следствию.

В Тель-Авиве взорвался грузовик: это мог быть теракт

К слову, ранее в августе израильская армия ликвидировала в Ливане одного из командиров ХАМАС Самера Махмуда аль-Хаджа, нанеся авиаудар по району Сидон.

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