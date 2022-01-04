В Telegram произошел глобальный сбой: какие проблемы возникли и какие страны задело

В Telegram произошел глобальный сбой: какие проблемы возникли и какие страны задело

Украинские "юзеры" тоже жалуются на проблемы у Telegram.

В работе мессенджера Telegram вечером 4 января произошел глобальный сбой, который задел несколько стран.

Об этом сообщает Downdetector – ресурс, следящий за проблемами с сайтами.

Пользователи начали жаловаться на проблемы вечером примерно в 18 часов. Больше всего жалоб было в 18:30. С проблемами столкнулись жители Украины, России, Швейцарии и Германии.

Большинство пользователей Telegram жалуются на:

на работу программы (49%),

соединение с сервером (36%),

отправкой сообщений (16%).

Как сообщалось, 4 октября в мире произошел масштабный сбой в работе популярных интернет-ресурсов. Самые серьезные проблемы возникли на платформе Facebook. Речь также шла о сервисах WhatsApp, Messenger и Instagram.

Сбой продолжался около семи часов. Это самый продолжительный период простоя для Facebook с 2008 года, когда из-за ошибки соцсети отключили примерно на день, из-за чего пострадали около 80 миллионов пользователей. В Downdetector его назвали одним из самых масштабных по длительности и количеству жалоб.

Причиной сбоя в работе социальной сети Facebook стало неудачное внесение изменений в конфигурацию.