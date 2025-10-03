В Теннесси впервые за 200 лет казнят женщину: она замучила девушку

Женщина все еще находится в камере смертников / © Associated Press

В американском штате Теннесси впервые за более чем 200 лет казнят женщину. После многочисленных апелляций адвокатов Верховный суд Теннесси назначил дату смертной казни на 30 сентября 2026 года. Кристи Пайк стала самой молодой женщиной, приговоренной к смертной казни в США, но почти за 30 лет она все еще находится в камере смертников.

Об этом пишет CBC News.

Осужденная Кристи Пайк совершила преступление еще в 1995 году, когда ей было 18. Вместе с двумя сообщниками она замучила другую девушку, вырезав ей на груди пентаграмму.

Они заманили девушку в лес на территории кампуса Университета Теннесси, где в течение 30-60 минут Пайк жестоко пытала.

Тело обнаружил смотритель территории, который поначалу подумал, что это остатки животного — настолько обезображенным было тело в результате избиения.

Казнь Пайк запланирована в тюрьме строгого режима «Ривербэнд» в Нэшвилле. Если приговор будет исполнен, Пайк станет первой женщиной, казненной в Теннесси с 1820 года.

Напомним, недавно в США приговоренный к смертной казни заключенный скончался в результате нового метода казни. Ветеринары сочли этот метод неприемлемым для эвтаназии животных.