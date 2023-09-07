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В Тихом океане акула напала на катамаран россиян: в каком состоянии лодка и удалось ли спасти экипаж (фото)

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
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В Тихом океане акула напала на катамаран россиян: в каком состоянии лодка и удалось ли спасти экипаж (фото)

В Тихом океане зафиксировали еще один приступ акулы на двух россиян / Фото: Reuters

Экипаж плавсредства послал сигнал SOS.

В Тихом океане зафиксировали еще одно нападение акулы на двух россиян и француза. Рыба сумела утопить катамаран.

Об этом сообщает Reuters.

Как стало известно, в Тихом океане акула утопила катамаран. На нем плавали двое россиян и француз. Их удалось спасти.

Что любопытно, впервые рыбы напали на моряков 4 сентября. На следующий день акулы снова атаковали катамаран, из-за чего он начал тонуть. Экипаж плавсредства послал сигнал SOS.

Моряков спасло судно Dugong Ace, направлявшееся в Шанхай. Он прибыл на место через 45 минут после того, как был послан сигнал тревоги. В то же время, некоторые мировые СМИ пишут о учащении атак акул на людей по всему миру.

Экипаж плавсредства послал сигнал SOS. / ©
Экипаж плавсредства послал сигнал SOS.
Фото изуродованного катамарана / ©
Фото изуродованного катамарана

Напомним, что в США акула напала на украинку – хищница откусила 9 килограммов тела.

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Дата публикации
Просмотры
1265
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