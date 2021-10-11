В TikTok запустили новый опасный челлендж: кто уже попался на смертельный крючок

В TikTok запустили новый опасный челлендж: кто уже попался на смертельный крючок

Медики бьют тревогу.

В TikTok набирает популярность новый тренд, который опасен для здоровья и может привести к смерти.

Об этом пишет издание dailymail.co.uk.

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Врачи предупреждают об опасности нового TikTok-тренда под названием dry scooping ( "сухая ложка"). В нем спортсмены-любители глотают ложку порошкового энергетика перед тренировкой.

Считают, что так он действует быстрее, чем разведенный в воде или молоке, как рекомендуют производители. Ролики с новым трендом набирают миллионы лайков.

Медики обеспокоены, что, просмотрев такое видео, подростки также будут подкрепляться спортивной добавкой всухомятку.

Жертвой модного тренда уже стала 20-летняя девушка из США Бриатни Портильо. Перед тренировкой девушка приняла сухой коктейль, после чего попала в больницу с сердечным приступом.

Напомним, в американском штате Флорида в результате ДТП погиб звезда TikTok Timbo the Redneck, настоящее имя которого Тимоти Холл. Отмечается, что 18-летний блогер дрифтувал на своем грузовике, когда не справился с управлением и вылетел через боковое стекло, а автомобиль перевернулся и придавил его.

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