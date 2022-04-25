В Тирасполе раздались взрывы у так называемого Министерства госбезопасности непризнанного Приднестровья: фото, видео

В Тирасполе раздались взрывы у так называемого Министерства госбезопасности непризнанного Приднестровья: фото, видео

У здания на дороге лежат отстрелянные тубусы от гранатометов.

В Тирасполе раздались взрывы в так называемом Министерстве госбезопасности непризнанного Приднестровья.

Местные СМИ обнародовали фото и видео, на которых видны отстрелянные тубусы от лежащих на дороге гранатометов.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко в Telegram.

"Несколько дней назад Минобороны России заявляло, что вторая фаза "спецоперации" предполагает выход на границу Приднестровья. Не удивимся, если это еще одна провокация России", — написал Геращенко.

В настоящее время Приднестровье – квазигосударство, не признанное ни одной страной мира. С полумиллиона жителей непризнанной республики по меньшей мере третья часть имеют российский паспорт. Ради российской пенсии и выплат. И только единицы понимают, что их обманули на государственном уровне и ведут борьбу.

Напомним, ранее Молдова обвинила Россию в вербовке своих граждан для войны против Украины. Вероятно, речь идет о жителях так называемого "Приднестровья".

Алексей Арестович рассказал о ситуации на 61 день российского вторжения

Читайте также: