В Тирасполе раздались взрывы у так называемого Министерства госбезопасности непризнанного Приднестровья: фото, видео

У здания на дороге лежат отстрелянные тубусы от гранатометов.
В Тирасполе раздались взрывы в так называемом Министерстве госбезопасности непризнанного Приднестровья.
Местные СМИ обнародовали фото и видео, на которых видны отстрелянные тубусы от лежащих на дороге гранатометов.
Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко в Telegram.
"Несколько дней назад Минобороны России заявляло, что вторая фаза "спецоперации" предполагает выход на границу Приднестровья. Не удивимся, если это еще одна провокация России", — написал Геращенко.
В настоящее время Приднестровье – квазигосударство, не признанное ни одной страной мира. С полумиллиона жителей непризнанной республики по меньшей мере третья часть имеют российский паспорт. Ради российской пенсии и выплат. И только единицы понимают, что их обманули на государственном уровне и ведут борьбу.
Напомним, ранее Молдова обвинила Россию в вербовке своих граждан для войны против Украины. Вероятно, речь идет о жителях так называемого "Приднестровья".
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