В Токио мужчина с ножом напал на пассажиров метро, ехавших праздновать Хеллоуин, и устроил пожар

В Токио мужчина с ножом напал на пассажиров метро, ехавших праздновать Хеллоуин, и устроил пожар

Спасаясь от нападавшего, пассажиры выбирались из вагонов через окна, пострадали полтора десятка человек.

В воскресенье, 31 октября, в токийском метро мужчина, вооруженный ножом, набросился на пассажиров, разлил в вагоне горючую жидкость, а затем поджег ее. По предварительной информации, в результате инцидента пострадали 15 человек. Злоумышленника задержала полиция, сопротивления он не оказывал.

Об этом сообщает японский телеканал Kyodo News.

Инцидент произошел в западном пригороде японской столицы Тефу. В вагоне метро было много людей, направлявшихся в центр Токио на празднование Хеллоуина.

Неожиданно один из пассажиров начал размахивать ножом в вагоне, а затем разлил горючую жидкость и поджег ее. Этот момент попал на камеры слежения.

Спасаясь от нападающего, пассажиры выбирались из вагонов через окна.

В общей сложности, по предварительной информации, пострадали полтора десятка человек. Один из пассажиров в возрасте 60-70 лет после ножевого ранения потерял сознание, другие получили легкие травмы, а также отравление из-за вдыхания дыма.

Нападавшего вскоре задержали полицейские. Как свидетельствует опубликованное видео, он остался на станции метро и спокойно курил в ожидании прибытия правоохранителей. На нем был характерный костюм, похожий на одежду героя комиксов Джокера.

Напомним, ранее в Ровно двое 15-летних братьев-близнецов напали на женщину, которая шла по улице. Один из них трижды ударил ее ножом в спину.

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