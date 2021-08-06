В Токио неизвестный с ножом напал на пассажиров метро

Во время нападения пострадали несколько человек.

В метрополитене японской столицы Токио 6 мая неизвестный мужчина, вооруженный ножом, ранил нескольких пассажиров и скрылся с места преступления.

Как сообщает NHK, событие произошла 6 августа около 20:30 по местному времени на станции Сэйдзи Гакуенмае. Как рассказали очевидцы инцидента, молодой человек, который ехал в вагоне, внезапно достал нож и атаковал других пассажиров. После этого он выбежал из вагона на одной из станций.

По данным следствия, злоумышленнику около 20 лет, он бежал железнодорожной колеей. При этом он оставил чем в вагоне метро.

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Как сообщили Департамент столичной полиции и Управления пожарной охраны Токио, четверо пассажиров получили ранения, им оказана медицинская помощь. Двое из них находятся в сознании, но серьезно ранены. Еще один человек получил ранения в голову, а женщина — в живот.

При этом, по данным ABC News, ранения получили по меньшей мере десять человек. Согласно информации издания, полиция уже задержала нападавшего. В то же время японские правоохранители не предоставили официальных комментариев по этому поводу.

Сейчас в японской столице продолжаются летние Олимпийские игры.

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