В Токио самолет вспыхнул во время приземления: на борту было почти 400 пассажиров — жуткие кадры

Самолет Japan Airlines вспыхнул в аэропорту Токио.
В Японии самолет авиакомпании Japan Airlines вспыхнул во время приземления в токийском аэропорту "Ханеда" во вторник, 2 января. 379 пассажиров, находившихся на борту самолета, и экипаж эвакуировали.
Об этом пишет BBC.
Известно, что самолет Airbus A-350 выполнял рейс с острова Хоккайдо в международный аэропорт Токио.
На кадрах, распространившихся в Сети, видно, как самолет движется взлетно-посадочной полосой, а затем загорается.
После возгорания он остановился и люди, используя аварийные трапы, пытались выбраться. Всех 379 пассажиров эвакуировали.
Japan Airlines сообщила, что после приземления самолет столкнулся с самолетом береговой охраны Японии. Пятерых из шести членов береговой охраны считают пропавшими без вести.
"Сейчас мы оцениваем масштабы ущерба", – заявили в авиакомпании.
После пожара аэропорт "Ханедам закрыл все взлетно-посадочные полосы.
Напомним, в Японии 1 января произошло мощное землетрясение – власти сообщили о погибших и предупредили о том, что может быть в ближайшее время.
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