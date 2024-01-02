В Токио самолет вспыхнул во время приземления: на борту было почти 400 пассажиров — жуткие кадры

В Японии самолет авиакомпании Japan Airlines вспыхнул во время приземления в токийском аэропорту "Ханеда" во вторник, 2 января. 379 пассажиров, находившихся на борту самолета, и экипаж эвакуировали.

Об этом пишет BBC.

Известно, что самолет Airbus A-350 выполнял рейс с острова Хоккайдо в международный аэропорт Токио.

На кадрах, распространившихся в Сети, видно, как самолет движется взлетно-посадочной полосой, а затем загорается.

После возгорания он остановился и люди, используя аварийные трапы, пытались выбраться. Всех 379 пассажиров эвакуировали.

В Токио самолет вспыхнул во время приземления/Фото: скриншот

Japan Airlines сообщила, что после приземления самолет столкнулся с самолетом береговой охраны Японии. Пятерых из шести членов береговой охраны считают пропавшими без вести.

В Токио самолет вспыхнул во время приземления/Фото: скриншот

В Токио самолет вспыхнул во время приземления/Фото: скриншот

"Сейчас мы оцениваем масштабы ущерба", – заявили в авиакомпании.

После пожара аэропорт "Ханедам закрыл все взлетно-посадочные полосы.

Напомним, в Японии 1 января произошло мощное землетрясение – власти сообщили о погибших и предупредили о том, что может быть в ближайшее время.

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