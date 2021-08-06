В Токио зафиксировали самый высокий с начала пандемии суточный прирост заражений коронавирусом

В Токио зафиксировали самый высокий с начала пандемии суточный прирост заражений коронавирусом

С середины июля в Токио действует режим чрезвычайной ситуации, однако ограничения все чаще игнорируют.

В Токио, где продолжаются Олимпийские игры-2020, в четверг, 5 августа, зарегистрировали 5042 новых случая COVID-19. Это самый высокий суточный показатель заражений в японской столице с начала пандемии.

Об этом сообщает The Associated Press.

"Нам нужно разобраться с ситуацией сейчас, когда у нас есть более острое чувство неотложности, — прокомментировал рекорд премьер-министр Японии Йосихиде Суга. — Инфицирования растут с невиданной ранее скоростью".

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Главу японского правительства неоднократно критиковали за стремление провести Олимпиаду во время пандемии коронавируса, однако он продолжает настаивать на отсутствии доказательств влияния Игр на уровень заболеваемости.

Эксперты же предупреждают, что распространение COVID-штамма "Дельта" в Токио стало "взрывоопасным" и за две недели суточное количество заражений может превысить 10 тысяч.

С середины июля в Токио действует режим чрезвычайной ситуации, однако ограничения, в частности сокращение рабочего графика и запрет на употребление алкоголя в ресторанах и барах, все чаще игнорируются общественностью.

В четверг Суга объявил "мягкий" карантин в восьми префектурах, в частности Фукусиме и Кумамото, действие которого начнется в понедельник. Новые ограничения позволят руководителям префектур "нацеливаться на конкретные города, однако запретят им принимать решение о закрытии предприятий".

Премьер также пообещал "предотвратить дальнейшее распространение вируса благодаря строгой вакцинации".

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Сейчас почти 17 тысяч жителей японской столицы с легкими симптомами коронавируса лечатся у себя дома. Это более чем в десять раз больше, чем месяц назад. Еще более 10 тысяч человек находятся в больницах или специальных гостиницах.

Напомним, что премьер-министр страны Йосихиде Суга призвал людей соблюдать противоэпидемические мероприятия, однако указал на то, что потребности в прекращении Олимпиады нет.

Ранее глава союза врачей Японии Наото Уеяма предупреждал о вероятности появления нового штамма COVID-19 из-за проведения Олимпийских игр в Токио в 2021 году.

Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио должны были состояться летом 2020 года, однако из-за пандемии их перенесли на 2021. Олимпиада продлится с 23 июля по 8 августа, а Паралимпиада — с 24 августа по 5 сентября.

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