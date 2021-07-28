В Токио заявили о рекордной заболеваемости коронавирусом

Премьер-министр страны убежден, что потребности в прекращении Олимпиады нет.

Столица Японии Токио сообщила о наибольшем количестве новых случаев заражения COVID-19 всего через несколько дней после начала Олимпийских игр.

Об этом сообщает ABC News.

Отмечается, что во вторник, 27 июля, в городе зарегистрировали 2 848 новых больных коронавирусом. Этот показатель превысил предыдущий рекорд, зафиксированный 7 января, когда в японской столице за сутки положительные результаты тестов получили 2 520 человек.

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Премьер-министр страны Йосихиде Суга призвал людей соблюдать противоэпидемические мероприятия, однако указал на то, что потребности в прекращении Олимпиады нет.

Заметим, что общее количество случаев заболевания и смертности от COVID-19 в Японии ниже, чем во многих других странах.

По данным Университета Джона Хопкинса, средний показатель заболеваемости за неделю в стране составляет около 3,57 на 100 тысяч человек против 2,76 в Индии, 17,3 в США и 53,1 в Великобритании.

Ранее глава союза врачей Японии Наото Уеяма предупреждал о вероятности появления нового штамма COVID-19 из-за проведения Олимпийских игр в Токио в 2021 году.

Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио должны были состояться летом 2020 года, однако из-за пандемии их перенесли на 2021. Олимпиада продлится с 23 июля по 8 августа, а Паралимпиада — с 24 августа по 5 сентября.

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