В Токио женщина устроила резню на железнодорожной станции

Инцидент произошел в 11 часов вечера по местному времени, когда женщина начала размахивать ножом в поезде.

Четверо человек пострадали в результатерезни, которую устроила женщина на одной из железнодорожных станций Токио.

Об этом информирует Синьхуа.

В сообщении указывается, что инцидент произошел в 11 вечера по местному времени, когда женщина начала размахивать ножом в стоящем на станции поезде.

"Четыре человека получили ранения и по прибытии "скорых" были доставлены в больницы для оказания помощи", — говорится в материале.

Правоохранители впоследствии задержали и саму нападающую. Полиция начала расследование, чтобы узнать все детали инцидента.

Напомним, ранее сообщалось, что в Токио самолет вспыхнул во время приземления, на борту было около 400 пассажиров.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Канаде двое мужчин устроили резню, 10 погибших и 15 раненых.

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