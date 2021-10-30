В Тонге зафиксировали первый с начала пандемии случай коронавируса: что известно

В Тонге зафиксировали первый с начала пандемии случай коронавируса: что известно

Вместе с инфицированным на борту находились 214 человек, в том числе члены олимпийской сборной Тонги.

В Королевстве Тонга в пятницу, 29 октября, зафиксировали первый с начала пандемии случай заболевания COVID-19.

Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что заражение обнаружили у полностью вакцинированного человека, прибывшего рейсом репатриации из новозеландского города Крайстчерч.

Также читайте В разведке США уверяют, что коронавирус не был разработан как биологическое оружие

Вместе с инфицированным на борту находились 214 человек, в том числе члены олимпийской сборной Тонги, застрявшие в Новой Зеландии после Олимпиады в Токио.

Министерство здравоохранения Новой Зеландии заявило, что перед отъездом этот человек имел отрицательный результат COVID-теста. В то же время по прибытии тонганца, получившего вторую дозу вакцины в середине октября, повторно проверили на коронавирус: результат оказался положительным.

Премьер-министр Тонги Погива Туионетоа предупредил, что жители главного острова Тонгатапа на следующей неделе, вероятно, столкнутся с карантинными ограничениями.

Также читайте Ситуация с коронавирусом в Украине стабилизируется — Ляшко

До сих пор островное государство Тонга с более чем 100 тыс. населения оставалось одной из последних стран, свободных от COVID-19. Заметим, что только треть населения получила две дозы вакцины от коронавируса.

Ряд островных стран в Тихом океане, в частности Тувалу, остаются свободными от новой инфекции. В то же время, эксперты считают, что в таких странах как Северная Корея и Туркменистан, где по официальным данным до сих пор нет COVID-19, все же может распространяться коронавирус.

Между тем на территории материкового Китая зафиксировали 59 новых случаев коронавируса – это самый высокий показатель внутренних случаев заражения с 16 сентября.

Коронавирус в Украине: на Волыни зафиксировали антирекорд госпитализированных

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку