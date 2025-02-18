В Торонто перевернулся пассажирский самолет: есть пострадавшие (фото)

Все 80 человек вышли из самолета, прежде чем он загорелся.

В международном аэропорту Торонто Пирсон 17 февраля совершил аварийную посадку и опрокинулся вверх дном на взлетно-посадочной полосе самолет авиакомпании Delta Air Lines.

Об этом сообщает New York Post.

В результате инцидента пострадали 18 человек, но никто из них не получил серьезных травм. Все 80 человек вышли из самолета, прежде чем он загорелся.

Рейс Delta 4819 перевернулся при посадке на заснеженном асфальте в крупнейшем городе Канады, сообщил руководитель пожарной службы аэропорта Торонто Тодд Эйткен.

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Рейс, который выполняла дочерняя компания авиакомпании Endeavor Air, вылетел из Миннеаполиса около 11:47 и разбился около 14:15. Не сразу было понятно, что повлекло за собой опрокидывание самолета, но Эйткен отметил, что взлетно-посадочная полоса "была сухой и не было бокового ветра". Поврежденный авиалайнер остался тлеть на заснеженном асфальте, когда ошарашенные пассажиры вылезли из него.

У Bombardier CRJ-900LR было сильно смято одно крыло и частично отрезана хвостовая часть.

Парамедики рассказали, что они транспортировали трех тяжело раненых пассажиров в три разных больницы, в том числе "педиатрического пациента", мужчину в возрасте 60 лет и женщину в возрасте 40 лет. Возраст пострадавшего ребенка неизвестен, а лица других пострадавших пассажиров не сообщаются.

Сотрудники аэропорта сообщили, что после крушения аэропорт прекратил все прилеты и вылеты.

"Насколько я понимаю, большинство пассажиров не пострадали, но мы все еще пытаемся убедиться, все еще проводим расследование", – сказала констебль Сара Паттен из региональной полиции Пила в Онтарио.

Профсоюз ассоциации бортпроводников подтвердил сообщение о том, что в инциденте "не было погибших".

Авария произошла после зимнего шторма на выходных в этом районе, который сбросил почти 22 см снега на аэропорт, заставив экипаж работать в ночь на воскресенье, чтобы расчистить ключевые взлетно-посадочные полосы.

В аэропорту Торонто перевернулся самолет/Фото: Facebook/John Nelson

В аэропорту Торонто перевернулся самолет/Фото: Facebook/John Nelson

В аэропорту Торонто перевернулся самолет/Фото: Facebook/John Nelson

В аэропорту Торонто перевернулся самолет/Фото: Facebook/John Nelson

К слову, в конце января в Вашингтоне столкнулись пассажирский самолет и вертолет. Погибли 67 человек – их тела достали из реки Потомак.