В товарном поезде обнаружены тела людей, еще 10 человек госпитализировали

По меньшей мере 15 мигрантов нуждались в экстренной медицинской помощи.
В пятницу, 24 марта, правоохранители обнаружили тела двух вероятных мигрантов, у которых не было документов – люди задохнулись в товарном поезде в штате Техас. Еще 10 человек были госпитализированы.
Об этом пишет Reuters.
Лица, нуждавшиеся в медицинской помощи, доставили вертолетом или каретой скорой помощи в больницу на юге Техаса, сообщила полиция.
Официальные лица во Увалде, штат Техас, получили анонимный экстренный звонок 911 с сообщением о том, что иммигранты задыхаются в поезде. По словам правоохранителей, по меньшей мере 15 иммигрантов нуждались в немедленной медицинской помощи.
Полиция сообщила, что сотрудники пограничной службы США были поставлены в известность и смогли остановить поезд в округе Увалде.
Следователи Министерства внутренней безопасности США изучают возможность случая контрабанды людей.
Начальник полиции Увалде Даниэль Родригес подозревает, что мигранты обезвоживались из-за жары в вагонах во время теплой погоды.
Отмечается, что трагедия произошла неподалеку от места более серьезного инцидента в прошлом году, когда 53 мигранта погибли в кузове тракторного прицепа от удушающей жары при попытке незаконного въезда.
Мексиканское консульство в Игл-Пасс, штат Техас, сообщило, что ему известно об инциденте и общается с официальными лицами США, чтобы определить, есть ли кто-нибудь из жертв мексиканцем.
Место трагедии находится примерно в 190 км от границы с Мексикой.
Напомним, мощное торнадо высосало учительницу из класса – жуткие кадры попали на видео.
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