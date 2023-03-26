В товарном поезде обнаружены тела людей, еще 10 человек госпитализировали

В пятницу, 24 марта, правоохранители обнаружили тела двух вероятных мигрантов, у которых не было документов – люди задохнулись в товарном поезде в штате Техас. Еще 10 человек были госпитализированы.

Об этом пишет Reuters.

Лица, нуждавшиеся в медицинской помощи, доставили вертолетом или каретой скорой помощи в больницу на юге Техаса, сообщила полиция.

Официальные лица во Увалде, штат Техас, получили анонимный экстренный звонок 911 с сообщением о том, что иммигранты задыхаются в поезде. По словам правоохранителей, по меньшей мере 15 иммигрантов нуждались в немедленной медицинской помощи.

Полиция сообщила, что сотрудники пограничной службы США были поставлены в известность и смогли остановить поезд в округе Увалде.

Следователи Министерства внутренней безопасности США изучают возможность случая контрабанды людей.

Начальник полиции Увалде Даниэль Родригес подозревает, что мигранты обезвоживались из-за жары в вагонах во время теплой погоды.

Отмечается, что трагедия произошла неподалеку от места более серьезного инцидента в прошлом году, когда 53 мигранта погибли в кузове тракторного прицепа от удушающей жары при попытке незаконного въезда.

Мексиканское консульство в Игл-Пасс, штат Техас, сообщило, что ему известно об инциденте и общается с официальными лицами США, чтобы определить, есть ли кто-нибудь из жертв мексиканцем.

Место трагедии находится примерно в 190 км от границы с Мексикой.

Напомним, мощное торнадо высосало учительницу из класса – жуткие кадры попали на видео.

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