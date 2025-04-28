Ким Чен Ин и Дональд Трамп / © Associated Press

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Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа готовится к новым переговорам с КНДР, рассматривая разные варианты возобновления диалога между странами.

Об этом информирует Axios.

Издание пишет, что пока ничего не указывает на подготовку, однако Северная Корея сделала тревожные ядерные достижения после того, как Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын провели два неудачных саммита. Трамп дал понять, что он хочет возобновить контакты с КНДР, возможно даже лично с Ким Чен Ином.

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Источники издания сообщают, что команда Трампа проводит встречи и переговоры с внешними экспертами.

Закрытые обсуждения, включающие экспертов аналитических центров и действующих и бывших официальных лиц США, свидетельствуют о том, что администрация Трампа рассматривает различные сценарии для еще одной встречи Трампа с Кимом, пишет Axios.

«Мы созываем агентства, чтобы понять, где сейчас находятся северокорейцы. Многое изменилось за последние четыре года. Мы оцениваем, диагностируем и обсуждаем потенциальные пути», — сказал чиновник США изданию.

Кроме того, сообщается, что посол Швеции в КНДР, также представляющий интересы США, на прошлой неделе посетил Вашингтон для консультаций.

Ранее сообщалось, что новые спутниковые снимки свидетельствуют о том, что Северная Корея строит один из самых больших и современных военных кораблей в своей истории.

Мы ранее информировали, что военные КНДР нарушили границу Южной Кореи: был открыт огонь.