Путин и Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп хочет прекратить гибель людей в войне России против Украины и возобновление экономических отношений с Россией.

Об этом вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил на митинге в Северной Каролине.

«Было много споров о том, какой именно должна быть наша внешняя политика по отношению к России и Украине. Президент Соединенных Штатов высказался очень ясно. Он хочет, чтобы убийства прекратились. Он хочет возвратиться к торговле. Он хочет остановить гибель невинных людей в этом конфликте. Я, признаться, восхищаюсь этим. Конечно, я могу быть пристрастен, но считаю, что это правильная идея», — сказал Венс.

Также он обвинил бывшего губернатора Северной Каролины Роя Купера, выступающего за безусловную помощь Украине, в «безумии».

«Вы слышите страсть в его голосе, когда он говорит об отправке сотен миллиардов долларов на войну в Украину. И тем не менее, единственной украинкой, о которой Рой Купер не побеспокоился, была эта невинная девушка, Ирина (речь идет об Ирине Заруцкой, которую убили в Северной Каролине — ред.)», — добавил Венс.

Ранее сообщалось, что война США против Ирана дает Кремлю все возможности стать одним из главных бенефициаров расширенного конфликта на Ближнем Востоке.

Мы ранее информировали, что представитель США при НАТО Мэтью Витакер заявил, что будущие мирные соглашения по Украине или Ирану будут базироваться исключительно на выгоде для Соединенных Штатов.