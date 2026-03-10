- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 113
- Время на прочтение
- 1 мин
В «Трампе» заявили о возможном возобновлении военного призыва в США
В Соединенных Штатах не исключают возможности возобновления военного призыва на фоне продолжающегося конфликта с Ираном.
В Соединенных Штатах могут снова ввести военный призыв для возможности отправки войск в Иран на фоне продолжающейся военной операции.
Пресссекретарь Белого дома Кэролайн Левитт в интервью телеканалу Fox News не исключила возможность введения военного призыва, информирует NewsNation.
Во время разговора ее спросили о возможности отправки американских военных в Иран или введения призыва на фоне конфликта.
По словам Левитт, в настоящее время решения о призыве в армию не входят в действующий план, однако президент США оставляет за собой возможность принимать разные варианты действий.
«Я знаю, что многие политики любят быстро делать такие заявления, но президент как главнокомандующий хочет и дальше оценивать успешность этой военной операции. Это не часть текущего плана, но президент мудро оставляет все варианты открытыми», — отметила она.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп намекнул, что война в Иране может близиться к своему завершению, однако одновременно с этим заверил, что хочет абсолютной победы над иранским режимом.
Мы ранее информировали, что война с Ираном повлекла за собой лихорадку на укрытие среди элит США и Ближнего Востока.