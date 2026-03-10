ТСН в социальных сетях

Мир
113
1 мин

В «Трампе» заявили о возможном возобновлении военного призыва в США

В Соединенных Штатах не исключают возможности возобновления военного призыва на фоне продолжающегося конфликта с Ираном.

Игорь Бережанский
Военные США

Военные США / © Associated Press

В Соединенных Штатах могут снова ввести военный призыв для возможности отправки войск в Иран на фоне продолжающейся военной операции.

Пресссекретарь Белого дома Кэролайн Левитт в интервью телеканалу Fox News не исключила возможность введения военного призыва, информирует NewsNation.

Во время разговора ее спросили о возможности отправки американских военных в Иран или введения призыва на фоне конфликта.

По словам Левитт, в настоящее время решения о призыве в армию не входят в действующий план, однако президент США оставляет за собой возможность принимать разные варианты действий.

«Я знаю, что многие политики любят быстро делать такие заявления, но президент как главнокомандующий хочет и дальше оценивать успешность этой военной операции. Это не часть текущего плана, но президент мудро оставляет все варианты открытыми», — отметила она.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп намекнул, что война в Иране может близиться к своему завершению, однако одновременно с этим заверил, что хочет абсолютной победы над иранским режимом.

Мы ранее информировали, что война с Ираном повлекла за собой лихорадку на укрытие среди элит США и Ближнего Востока.

