В Варшаве пассажирка трамвая напала на украинского спортсмена-бойца ММА / © Unsplash

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В Варшаве в общественном транспорте полька напала на молодого украинца, возвращавшегося с тренировки.

Об этом пишет NEXTA Polska со ссылкой на Warsaw.here.

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Молодой украинец возвращался с тренировки и положил рюкзак на соседнее сиденье в почти пустом трамвае.

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Как вдруг полька, зашедшая в трамвай, начала скандалить и сбросила его вещи на пол. Парень не вступал в спор, но через несколько минут пассажирка снова подошла к нему и ударила его по голове.

Юноша рассказал, что профессионально тренируется с ММА, поэтому решил не вступать в потасовку. Он достал телефон и начал записывать на видео конфликт.

Парень рассказывает, что ни с кем не разговаривал, но на его куртке был герб Украины. Он не исключает, что нападение могло быть с этим связано.

Напомним, что в Варшаве 22-летний гражданин Украины совершил самоподжог. Парень, вероятно, таким образом протестовал против дискриминации украинцев в Польше. Он находится в критическом состоянии.

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