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В трамвае Варшавы напали на украинского спортсмена ММА: чем все закончилось
В Варшаве полька напала на украинца в трамвае: оказалось, что он профессионально занимается MMA.
В Варшаве в общественном транспорте полька напала на молодого украинца, возвращавшегося с тренировки.
Об этом пишет NEXTA Polska со ссылкой на Warsaw.here.
Молодой украинец возвращался с тренировки и положил рюкзак на соседнее сиденье в почти пустом трамвае.
Как вдруг полька, зашедшая в трамвай, начала скандалить и сбросила его вещи на пол. Парень не вступал в спор, но через несколько минут пассажирка снова подошла к нему и ударила его по голове.
Юноша рассказал, что профессионально тренируется с ММА, поэтому решил не вступать в потасовку. Он достал телефон и начал записывать на видео конфликт.
Парень рассказывает, что ни с кем не разговаривал, но на его куртке был герб Украины. Он не исключает, что нападение могло быть с этим связано.
Напомним, что в Варшаве 22-летний гражданин Украины совершил самоподжог. Парень, вероятно, таким образом протестовал против дискриминации украинцев в Польше. Он находится в критическом состоянии.