В результате лесных пожаров за Уралом погибли по меньшей мере 12 россиян.

В России официально подтвердили, что лесные пожары, охватившие территорию Свердловской, Курганской и Тюменской областей РФ, уничтожили более шести тысяч зданий в населенных пунктах. С дымом ушло более 600 жилых домов.

Об этом в среду, 17 мая, сообщают российские пропагандисты ТАСС со ссылкой на доклад главы МЧС РФ Александра Куренкова.

В упомянутых трех областях огонь природных пожаров перекинулся на территорию 25 населённых пунктов. Худшая ситуация в Свердловской области, где количество возгораний возросло в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом, а площадь пройденная огнем — в 16 раз.

Главный спасатель России заявил, что в Свердловской области из-за лесных пожаров шесть муниципальных образований, включая столицу региона Екатеринбург, оказались в зоне задымления, зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в атмосфере.

Не лучше ситуация в Курганской области.

“В Курганской области огнем уничтожено 612 жилых домов, в которых проживало 2 741 человек. Пострадали 19 человек, 12 человек погибли”, — сообщил глава МЧС РФ.

Напомним, в Курганской области России проводили эвакуацию жителей населенных пунктов из-за масштабных лесных пожаров.

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