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В трех российских областях объявлен режим контртеррористической операции: в прошлом году его вводили из-за "вагнеровцев"

В трех российских областях объявлен режим контртеррористической операции: в прошлом году его вводили из-за "вагнеровцев"

Режим КТО охватил уже три российских области / Фото: скриншот с видео

Режим КТО вводили в Чечне в 1999 году, был отменен только в 2009 году.

В Брянской области России введен режим контртеррористической операции из-за повышения уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины.

Об этом сообщает российский Национальный антитеррористический комитет.

Также позже режим контртеррористической операции также был введен в Курской области РФ. Об этом сообщил и.о. губернатора региона Алексей Смирнов в Telegram.

К тому же стало известно, что режим контртеррористической операции не обошел стороной и Белгородскую область России.

Отметим, что в России "режим контртеррористической операции — это комплекс мер с применением войск, техники и оружия с целью предотвращения терактов и обезвреживания диверсантов или террористов".

В частности, во время "режима КТО" силовые структуры в РФ имеют более широкие права, чем обычно. Например, допускаются следующие меры:

  • у граждан могут изымать транспортные средства (для доставки раненых в больницы или преследования террористов), машины также могут отбуксировать, если они мешают проведению операции;
  • лица, проводящие КТО, могут беспрепятственно проникать в дома, квартиры и земельные участки граждан.
  • отключение сотовой связи;
  • ограничение движения как пешеходов, так и автомобилей;
  • контроль за телефонными переговорами и другой информацией, передаваемой по телекоммуникационным каналам;
  • усиление охраны общественного порядка; осмотр на въезде в зону КТО;
  • приостановка деятельности опасных производств и организаций, где используются взрывчатые, радиоактивные, химические и биологически опасные вещества

Заметим, что такой режим вводили в Чечне в 1999 году, был отменен только в 2009 году. Также он был введен в отдельных районах Ингушетии, Дагестана, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Ставропольского края. Режим КТО вводили в Белгородской области, когда туда якобы проникли диверсанты. Также его на два дня вводили в Москве, Московской и Воронежской областях в июне 2023 во время похода ППК "Вагнер" и Евгения Пригожина.

Напомним, что Кремлю понадобилось целых два дня, чтобы хоть как-то отреагировать на события в Курщине, где российские войска, в частности, потеряли контроль над городом Суджа. Там расположена конечная в России газораспределительная станция, которая обеспечивает транзит в Европу газа, идущего через Украину.

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