В трех странах ЕС сократилось количество украинцев под защитой: что известно

Украинские беженцы в ЕС / © ТСН

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В трех странах Европейского Союза зафиксировано уменьшение количества украинских беженцев, находящихся под временной защитой. В то же время общее количество лиц с таким статусом в ЕС растет.

Об этом свидетельствуют данные Евростата по состоянию на 30 апреля.

Как сообщает официальная статистическая служба Европейского Союза, всего 4,37 млн граждан Украины в странах ЕС имели статус временной защиты, что на 42 990 человек (+1,0%) больше, чем было месяцем ранее.

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В то же время статистика демонстрирует неравномерную динамику между государствами ЕС: в 24 странах количество лиц под временной защитой выросло, тогда как в трех странах зафиксирован спад. В частности, речь идет о Франции (-440; -0,9%) и Ирландии (-125; -0,1%).

Наибольший рост произошел в Польше (+9 850), Италии (+7 020) и Германии (+4 705). В то же время в Чехии, Польше и Словакии зафиксированы самые высокие показатели концентрации беженцев на 1000 населения.

Наибольшие сообщества украинцев с временной защитой находятся в Германии (1,28 млн; 29,3%), Польше (971 тыс.; 22,2%) и Чехии (384 тыс.; 8,8%)

В целом более 98,5% всех лиц со статусом временной защиты в ЕС являются гражданами Украины. Среди них 43,4% — взрослые женщины, 26,7% — взрослые мужчины, еще 29,9% — несовершеннолетние.

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Напомним, Украина заинтересована в возвращении своих граждан из Евросоюза, но для этого нужны надлежащие условия безопасности в стране. Киев ведет переговоры с Еврокомиссией относительно программ добровольного возвращения украинцев, однако выступает за сохранение действующего уровня временной защиты для тех, кто законно находится за рубежом.

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