В Третьей штурмовой удивились действиям поляков: "интересно, что будет, когда РФ действительно что-нибудь начнет"

Максим Жорин

Реклама

Заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин прокомментировал новость, что после атаки дронов поляки активно ищут жилье за границей, в том числе в Испании.

Об этом он написал в своем Telegram.

«Два десятка дронов — и поляки уже покупают жилье подальше в Европе. Интересно, что будет, когда РФ действительно что-нибудь начнет», — заметил Жорин.

Реклама

Уровень готовности западных государств к вызовам современности он назвал «печальной картиной». По мнению Жорина, проблема Запада больше даже не в актуальном вооружении, а в готовности людей сопротивляться и воевать.

«Десяти лет идеологии пацифизма, индивидуализма и „равенства“ привели к какому-то полному упадку, в первую очередь духовно-нравственному. А если нет внутренней силы — нет ничего», — подытожил он.

Ранее Максим Жорин назвал российские дроны в Польше «унижением» и предостерег о дальнейшей опасности.