- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 592
- Время на прочтение
- 1 мин
В Третьей штурмовой удивились действиям поляков: "интересно, что будет, когда РФ действительно что-нибудь начнет"
Жорин прокомментировал «готовность» Запада к вызовам РФ на фоне информации, что поляки активно ищут жилье в Испании.
Заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин прокомментировал новость, что после атаки дронов поляки активно ищут жилье за границей, в том числе в Испании.
Об этом он написал в своем Telegram.
«Два десятка дронов — и поляки уже покупают жилье подальше в Европе. Интересно, что будет, когда РФ действительно что-нибудь начнет», — заметил Жорин.
Уровень готовности западных государств к вызовам современности он назвал «печальной картиной». По мнению Жорина, проблема Запада больше даже не в актуальном вооружении, а в готовности людей сопротивляться и воевать.
«Десяти лет идеологии пацифизма, индивидуализма и „равенства“ привели к какому-то полному упадку, в первую очередь духовно-нравственному. А если нет внутренней силы — нет ничего», — подытожил он.
Ранее Максим Жорин назвал российские дроны в Польше «унижением» и предостерег о дальнейшей опасности.