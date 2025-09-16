ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
592
Время на прочтение
1 мин

В Третьей штурмовой удивились действиям поляков: "интересно, что будет, когда РФ действительно что-нибудь начнет"

Жорин прокомментировал «готовность» Запада к вызовам РФ на фоне информации, что поляки активно ищут жилье в Испании.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Максим Жорин

Максим Жорин

Заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин прокомментировал новость, что после атаки дронов поляки активно ищут жилье за границей, в том числе в Испании.

Об этом он написал в своем Telegram.

«Два десятка дронов — и поляки уже покупают жилье подальше в Европе. Интересно, что будет, когда РФ действительно что-нибудь начнет», — заметил Жорин.

Уровень готовности западных государств к вызовам современности он назвал «печальной картиной». По мнению Жорина, проблема Запада больше даже не в актуальном вооружении, а в готовности людей сопротивляться и воевать.

«Десяти лет идеологии пацифизма, индивидуализма и „равенства“ привели к какому-то полному упадку, в первую очередь духовно-нравственному. А если нет внутренней силы — нет ничего», — подытожил он.

Ранее Максим Жорин назвал российские дроны в Польше «унижением» и предостерег о дальнейшей опасности.

Дата публикации
Количество просмотров
592
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie