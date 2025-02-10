В Третьей штурмовой высказались о плане Трампа закончить войну в Украине

Плана окончания войны в Украине у президента США Дональда Трампа нет, хотя намерения присутствуют.

Об этом сказал Максим Жорин "Мосе", экс-командир полка "АЗОВ", подполковник ВСУ, заместитель командира 3 ОШБр.

"Могу для вас сократить всю массу ежедневных новостей о Трампе и войне в Украине до двух тезисов: намерения у него есть, никакого плана нет", — написал он.

По его мнению, США могут влиять на мировую политику и будут делать это еще более упорно.

"Но война в Украине — задача не из простых. Особенно учитывая нежелание россии придерживаться любых договоренностей", — добавил он.

Жорин также отметил, что нельзя жить в режиме ожидания.

"И в системе надежд на кого-то со стороны. Как бы ни сложилось и кто бы ни привел нас к переговорам, важно понять: в какой точке будет Украина в тот момент, когда придет время зафиксировать какой-то результат, зависит исключительно от украинцев", — добавил он.

Напомним, в The Guardian отмечалось. что выполнить свое обещание прекратить войну в Украине президенту США Дональду Трампу будет нелегко. Также там высказали мнение, что он может скатиться к политике злостного пренебрежения Украиной, особенно если Киев займет жесткую переговорную позицию.

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