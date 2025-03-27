В центре испанского Бадахоса обнаружили мертвым 13-летнего украинского мальчика: что известно

Мальчик прибыл в Испанию вместе с матерью после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

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В парке Легион в центре города Бадахос (Испания) было обнаружено тело пропавшего накануне 13-летнего украинца.

Об этом сообщает el Diario со ссылкой на данные полиции.

По словам представителя правительства автономного сообщества Эстремадура Хосе Луиса Кинтаны, точную причину смерти можно будет установить только после вскрытия, которое планируется провести во вторник. Он отметил, что пока ни одна из версий не подтверждена официально, и власти воздерживаются от комментариев по поводу возможных причин трагедии.

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По информации агентства EFE, мать мальчика сообщила, что ее сын в воскресенье около 17:30 вышел на прогулку из дома, расположенного в центральной части города. После этого связь с ним была потеряна. На следующий день полиция обнаружила его тело в зеленой зоне недалеко от древней цитадели Бадахоса.

Мальчик прибыл в Испанию вместе с матерью после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Они жили в Бадахосе с тех пор.

Напомним, в Германии суд наказал жену и мужа, приговорив их к пожизненному заключению за убийство украинки, ее матери и похищение ребенка. Преступление было совершено в марте 2024 года.