Центральный детский магазин в Москве, где произошел взрыв / © скриншот с видео

В воскресенье, 24 августа, в центре Москвы прогремел мощный взрыв в культовом магазине игрушек «Детский мир», расположенном рядом со зданием Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ на Лубянской площади. В результате инцидента погиб один человек, еще несколько человек, среди которых офицер российской спецслужбы, получили травмы.

О взрыве в «Центральном детском магазине» сообщает Reuters.

«По предварительной информации, в результате инцидента есть один человек, который погиб, и несколько человек получили ранения», — цитирует агентство мэра Москвы Сергея Собянина.

Здание магазина игрушек, в котором также расположены ряд ресторанов, магазинов и кинотеатр, эвакуировали.

По официальной информации, причиной ЧП стал взрыв гелиевого баллона.

Российский Telegram-канал ВЧК-ГПУ сообщает больше подробностей об этом инциденте.

Очевидцы говорят, что взрыв в торгово-развлекательном центре был настолько сильным, что толстые стены здания содрогнулись. Люди бежали в панике. Некоторые имели видимые повреждения, у них была кровь на теле.

Источник ВЧК-ОГПУ сообщил, что одним из пострадавших при взрыве был сотрудник ФСБ, 55-летний Алексей Титов — у него повреждены ноги.

Офицера ФСБ госпитализировали и ввели в состояние искусственной комы.

Жена раненого, которая тоже пострадала при взрыве, подтвердила Telegram-каналу, что он имеет отношение к спецслужбе. По ее словам, мужчина сегодня был на работе и пришел в торгово-развлекательный центр из соседнего здания, вероятно, на обед. О планах встретиться с кем-либо он ей не рассказывал.

По данным ВЧК-ОГПУ, Алексей Титов занимает руководящую должность в ФСБ. Его сумка со служебным удостоверением внутри была обнаружена на месте взрыва.

Напомним, недавно российское МВД призвало граждан государства-агрессора сообщать силовикам о подозрительных лицах, которые могут оказаться террористами.