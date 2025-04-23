В центре Москвы раздались взрывы и вспыхнул пожар: что известно

Пожар в Москве / © скриншот с видео

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В среду, 23 апреля, в центре российской столицы у здания международного делового центра «Москва-Сити» раздались мощные взрывы.

Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал Astra.

Очевидцы сообщают о трех взрывах, после которых вспыхнул автомобиль на парковке возле административного здания.

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По предварительной информации, из-за взрыва загорелись строительные материалы возле помещения «Экспонцентра».

Дата публикации 16:01, 23.04.25 Количество просмотров 22 В центре Москвы раздались взрывы и вспыхнул пожар

Российские пропагандисты подтвердили взрыв и пожар, который, по словам московских спасателей, уже потушен.

В оперативных службах Москвы сообщают о возгорании строительных материалов и «находящейся под давлением емкости».

Напомним, накануне, 22 апреля, во Владимирской области России, недалеко от Москвы, раздались мощные взрывы на территории воинской части.

Впоследствии стало известно о детонации боеприпасов на 51 арсенале Главного ракетно-артиллерийского управления РФ.