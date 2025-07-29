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В центре Нью-Йорка стрелок убил пятерых человек и застрелился
В центре Нью-Йорка вооруженный мужчина устроил массовую стрельбу в небоскребе.
Вечером понедельника, 29 июля, вооруженный мужчина открыл огонь в 44-этажном небоскребе в центре Мангеттена в Нью-Йорке.
В результате стрельбы погибли по меньшей мере пять человек, в том числе полицейский. Еще несколько человек получили ранения, сообщает The New York Post.
27-летний нападающий был идентифицирован как Шейн Тамуру, житель Лас-Вегаса. По информации источников, он ворвался в здание около 18:30 по местному времени с винтовкой в руках и начал стрелять по людям во время вечернего транспортного пика.
Камеры наблюдения зафиксировали, как нападающий спокойно прогуливался у входа в небоскреб, держа штурмовую винтовку, прежде чем начать бойню.
По словам источников, по меньшей мере один полицейский получил ранение в спину и скончался в больнице. Четверо гражданских также были убиты, несколько других госпитализировали.
После атаки стрелок забаррикадировался на 33-м этаже, где и был найден мертвым с огнестрельным ранением.
Ранее сообщалось, что в Лексингтоне, штат Кентукки, подозреваемый, убив полицейского, открыл стрельбу в церкви, погибли две женщины.
Мы ранее информировали, что в Швеции в городе Уппсала неизвестный устроил стрельбу, в которой погибли три человека.