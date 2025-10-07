В центре Парижа возле резиденции премьера прогремел взрыв: что известно

Реклама

Утром 7 октября в центре Парижа на улице Варенн, всего в нескольких метрах от отеля Матиньон, загорелся грузовой автомобиль. Инцидент произошел около 9:30. По данным полиции, в машине находились баллоны, из-за чего существовала угроза взрыва, но ее удалось избежать.

Об этом пишет издание Parisien

Очевидцы сообщали о густом дыме над зданиями. На видео с места происшествия видно черный дым, который выходит из боковой дверки белого грузовика компании Cielis, занимающейся освещением улиц Парижа. Был установлен периметр безопасности.

Пожарные Парижа отметили, что пламя не распространилось на соседние здания и огонь удалось быстро ликвидировать. По словам руководителя группы на месте, взрывы, которые слышали, были вызваны небольшими аэрозольными баллонами, а не газом.

Также известно, что возгорание произошло из-за материалов компании, предназначенных для обнаружения коротких замыканий, которые вспыхнули и распространили огонь на весь автомобиль. В результате лишь небольшая часть навеса сыроварни на улице была повреждена, а пострадавших нет.

Инцидент произошел накануне встречи премьер-министра Франции Себастьена Лекорню с членами центральной группы, на следующий день после его отставки. На встрече присутствовали Эдуар Филипп, председатель Национального собрания Яэль Браун-Пивет и президент Сената Жерар Ларше.

Напомним, ранее мы писали о том, что в историческом районе в центре Парижа прогремел взрыв. В результате инцидента ранения получили 24 человека, среди которых четверо имеют серьезные травмы.