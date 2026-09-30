В центре Варшавы пара занялась сексом на тротуаре на глазах у ошеломленных прохожих: фото

В Варшаве пара занималась сексом посреди тротуара. Фото иллюстративное / © Associated Press

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В центре Варшавы, что в Польше, пара занялась сексом прямо на тротуаре. Это произошло вечером, когда на улице было много людей, из-за чего в стране разразился скандал.

Об этом пишет onet.pl.

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В Польше возмущены сексом посреди улицы

Мужчину и женщину засняли на видео во время секса на тротуаре в центре Варшавы. Как выяснило издание Wirtualna Polska, инцидент произошел в минувшее воскресенье в 19:33. Новую информацию по этому делу предоставила владелица соседнего магазина, которая просмотрела записи с камер видеонаблюдения.

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В Сети появилось видео, снятое в самом центре столицы Польши — на Иерусалимских аллеях. На несколькихсекундном видео видна пара, занимающаяся сексом на тротуаре возле Центрального вокзала.

«Кто-то прислал мне это видео. Когда я увидела, что это происходило перед нашим магазином, я была очень возмущена. Люди — это не животные, чтобы совершать такие поступки на публике. Я решила выяснить, когда мог произойти этот инцидент. Я думала, что эти люди делали это посреди ночи. А оказалось, что всё произошло в прошлое воскресенье в 19:33. В такое время на улицах ещё полно людей, в том числе семей с детьми. Поэтому они устроили немалый скандал», — сказала в интервью WP владелица магазина на Иерусалимских аллеях, перед которым было снято видео.

В Варшаве пара занялась сексом на тротуаре. Фото: скриншот X / Miejski Reporter

Что известно о сексе на улице в центре Варшавы

Как сообщается, на видеозаписях видно, что пара ранее вместе зашла в соседний магазин, сделала там покупки и вышла. В какой-то момент мужчина поставил сумки у стены здания и начал справлять нужду в вазон, стоявшем на улице.

«Едва он закончил, как его спутница „набросилась“ на него. То, что они делали на улице, продолжалось некоторое время. После этого они ушли, держась за руки, в сторону „Новотеля“. Я возмущена этой ситуацией. И не только я. Поэтому я вызываю полицию в наш дом. Наши записи очень четкие, цветные, и на них хорошо видны лица тех людей, которые занимались сексом на тротуаре», — пояснила владелица магазина.

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Женщина также уверяет, что, вопреки мнению интернет-пользователей, мужчина с записи, скорее всего, не является иммигрантом и что это белый мужчина. У него просто был низко надвинут капюшон, что создавало иллюзию, будто он темнокожий.

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