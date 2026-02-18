В центре Варшавы таксист применил слезоточивый газ против беременной украинки и ее мужа (видео)

В Польше таксист атаковал беременную украинку OmzRi

В центре Варшавы водитель такси распилил слезоточивый газ в лицо беременной украинке и ее мужу. Инцидент произошел в одном из кварталов польской столицы.

Об этом сообщил и обнародовал видео нападения Центр мониторинга расистских и ксенофобских проявлений (Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich и Ksenofobicznych, OmzRi).

Что именно произошло

Украинка Анастасия проживает в Польше уже 10 лет. Она на пятом месяце беременности и проживает вместе с мужем в польской столице.

В тот день супруги припарковали автомобиль возле своего дома. Когда мужчина пытался выехать на втором авто, дорогу ему перегородило такси, что, несмотря на запретный знак, заехало на узкую улицу и остановилось. В салоне находились двое пассажиров, не выходивших из машины.

По словам пострадавших, водитель, увидев автомобиль с украинскими номерами, начал выкрикивать оскорбления через открытое окно, в частности, призвал «возвращаться в Украину». Когда Анастасия попыталась спокойно объяснить, что такси блокирует проезд, водитель назвал ее проституткой.

После словесных оскорблений мужчина применил против супругов слезоточивый газ из большого баллона, похожего на полицейский. Беременная женщина задыхалась.

Расследование: что грозит нападающему

Польская полиция открыла производство по статье 257 Уголовного кодекса Польши — нарушение неприкосновенности личности по мотивам национальной принадлежности. Санкция предусматривает до трех лет заключения.

В Центре мониторинга расистских и ксенофобских проявлений отметили, что оказывают пострадавшим юридическую помощь и отметили рост антиукраинских настроений в Польше.

Правозащитники также обратили внимание на опасность языка вражды, которая, по их словам, может приводить к реальным актам насилия и дестабилизации общества.

Напомним, ранее речь шла о том, как в Польше женщина напала с ножом на таксиста-украинца. Таксист отдал нападавшей все деньги, телефон, а затем смог убежать.

А в прошлом году в Польше жестоко обидели блоггершу, спутав с украинкой. Женщина выгуливала собаку возле дома, когда наткнулась на волну оскорблений и унижений от незнакомки, которая подумала, что и украинка.