Майкл Глосс

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На войне против Украины погиб сын замглавы одного из отделов ЦРУ Майкл Глосс. У него был подписан договор с российской армией.

Об этом пишет NBC News со ссылкой на представителя ЦРУ.

В ЦРУ заявили, что 21-летний Майкл Глосс погиб во время войны в Украине, однако не уточнили, на чьей стороне он был. Там также подчеркнули, что семья «пережила немыслимую личную трагедию», и отметили, что у Глосса были проблемы с психическим здоровьем.

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«ЦРУ считает смерть Майкла частным семейным делом семьи Глосс, а не вопросом национальной безопасности. Вся семья ЦРУ глубоко унывает из-за своей потери», — заявил представитель ведомства.

Ранее сообщалось, что Майкл Глосс погиб еще в апреле 2024 года, во время наступления российских оккупантов на Бахмутском направлении. Однако похоронили его только в декабре прошлого года, в то время как в официальном некрологе причины его смерти не упоминали.

Как выяснилось, Майкл Глосс был сыном заместителя директора по цифровым инновациям в Центральном разведывательном управлении США Джулианн Глосс. Его отец Ларри Глосс является ветераном американских ВМС, он участвовал в операции «Буря в пустыне» в Персидском заливе в начале 1990-х.

Во время пребывания в Стамбуле Глосс совершил российскую визу и отправился в путешествие с юга России в Москву. Во время путешествия он публиковал фото с флагом СССР и создал страницу в Вконтакте. Майкл подписался на группы о Владимире Ленине, Иосифе Сталине и коммунизме, а также выкладывал видео с Владимиром Путиным.

Когда у американца истек срок визы, он оказался в Москве на улице Яблочкова в пункте вербовки на военную службу по контракту, а затем — на войне в Украине.