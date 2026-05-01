В Туапсе четвертая атака дронов: вспыхнул пожар на НПЗ и морском терминале (видео)

Атака на Туапсе / © из соцсетей

Реклама

В российском городе Туапсе беспилотники в четвертый раз атаковали объекты инфраструктуры.

Как сообщают OSINT-сообщества, под ударом оказались нефтеперерабатывающий завод и морской терминал. После попадания там вспыхнул пожар.

© из соцсетей

© из соцсетей

© из соцсетей

© из соцсетей

© из соцсетей

По данным из открытых источников, атака продолжается, а в районе слышны взрывы. Официальной информации о последствиях и пострадавших пока нет.

Реклама

Инцидент стал очередным в серии атак на Туапсе — ранее город уже несколько раз подвергался ударам беспилотников по энергетической инфраструктуре.

Атаки на НПЗ в Туапсе - последние новости

Напомним, в ночь на 28 апреля в Туапсе в результате очередной массированной атаки дронов возник пожар на территории НПЗ. По словам очевидцев и судя по видео в сети, после серии взрывов загорелись по меньшей мере два резервуара с горючим.

В связи с пожаром на НПЗ власти объявили эвакуацию жителей близлежащих улиц. Ситуацию охарактеризовали как серьезное происшествие и предупредили о возможной угрозе распространения огня на жилые дома. Город окутал густой дым, ощущался резкий запах гари, а в реке зафиксировали темные потоки, похожие на нефтепродукты.

Президент РФ Владимир Путин назвал удары по НПЗ в Туапсе «терроризмом» и признаком слабости Украины из-за ее территориальных потерь на фронте. Несмотря на отсутствие критических рисков, он признал существование угроз для инфраструктуры от атак беспилотников.

Реклама

Новости партнеров