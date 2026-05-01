- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 148
- Время на прочтение
- 1 мин
В Туапсе четвертая атака дронов: вспыхнул пожар на НПЗ и морском терминале (видео)
В российском Туапсе беспилотники четвертый раз атаковали нефтеперерабатывающий завод и морской терминал — после попаданий вспыхнул пожар, атака продолжается.
В российском городе Туапсе беспилотники в четвертый раз атаковали объекты инфраструктуры.
Как сообщают OSINT-сообщества, под ударом оказались нефтеперерабатывающий завод и морской терминал. После попадания там вспыхнул пожар.
По данным из открытых источников, атака продолжается, а в районе слышны взрывы. Официальной информации о последствиях и пострадавших пока нет.
Инцидент стал очередным в серии атак на Туапсе — ранее город уже несколько раз подвергался ударам беспилотников по энергетической инфраструктуре.
Атаки на НПЗ в Туапсе - последние новости
Напомним, в ночь на 28 апреля в Туапсе в результате очередной массированной атаки дронов возник пожар на территории НПЗ. По словам очевидцев и судя по видео в сети, после серии взрывов загорелись по меньшей мере два резервуара с горючим.
В связи с пожаром на НПЗ власти объявили эвакуацию жителей близлежащих улиц. Ситуацию охарактеризовали как серьезное происшествие и предупредили о возможной угрозе распространения огня на жилые дома. Город окутал густой дым, ощущался резкий запах гари, а в реке зафиксировали темные потоки, похожие на нефтепродукты.
Президент РФ Владимир Путин назвал удары по НПЗ в Туапсе «терроризмом» и признаком слабости Украины из-за ее территориальных потерь на фронте. Несмотря на отсутствие критических рисков, он признал существование угроз для инфраструктуры от атак беспилотников.