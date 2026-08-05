- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 74
- Время на прочтение
- 1 мин
В Тульской области после атаки вспыхнул склад Wildberries
После серии взрывов в населенном пункте Алексино разразился масштабный пожар на территории логистического хаба компании Wildberries.
В ночь на 5 августа Тульская область России оказалась под атакой.
Об этом сообщают российские Telegram-каналы и OSINT-паблики.
В сети распространялась информация о взрывах и возможном поражении объекта.
Впоследствии из обнародованных кадров стало ясно, что загорелся логистический хаб Wildberries в населенном пункте Алексино Тульской области.
В настоящее время местные власти официально не комментировали инцидент.
Ранее сообщалось, что россияне в истерике жалуются на атаки по новым слогам Wildberries.
Мы ранее информировали, что во Владимирской области России в ночь на 3 августа дроны атаковали один из крупнейших логистических хабов маркетплейса Wildberries.