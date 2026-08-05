В Тульской области после атаки вспыхнул склад Wildberries

Пожар на складе Wildberries

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В ночь на 5 августа Тульская область России оказалась под атакой.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы и OSINT-паблики.

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В сети распространялась информация о взрывах и возможном поражении объекта.

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Впоследствии из обнародованных кадров стало ясно, что загорелся логистический хаб Wildberries в населенном пункте Алексино Тульской области.

В настоящее время местные власти официально не комментировали инцидент.

Ранее сообщалось, что россияне в истерике жалуются на атаки по новым слогам Wildberries.

Мы ранее информировали, что во Владимирской области России в ночь на 3 августа дроны атаковали один из крупнейших логистических хабов маркетплейса Wildberries.

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