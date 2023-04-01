В Тульской области РФ вызвал переполох застрявший на дереве дрон: фото

В субботу, 1 апреля, нечто вроде квадрокоптера испугало жителей города Ефремова Тульской области РФ.

Об этом сообщают Telegram-каналы.

Небольшой дрон зацепился за ветки дерева рядом с жилым домом. Неизвестный летающий объект вызвал настоящий переполох. На место падения дрона вызвали спасателей МЧС и силовиков.

Когда его с осторожностью сняли, оказалось, что это детская модель летательного аппарата, не обустроенная камерами и не содержащая боеприпасов.

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Такой пластмассовый коптер стоит около полутора тысяч российских рублей (450 гривен).

Владельца детской игрушки теперь разыскивает полиция, вероятно, не только для того, чтобы вернуть ее, но и привлечь к ответственности за такую первоапрельскую шутку.

Напомним, ранее Москву "атаковал" сине-желтый дрон с надписью "Слава Украине". Он якобы упал на территорию так называемой Новой Москвы у железнодорожных путей.

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