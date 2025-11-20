- Дата публикации
В Тульской области слышны взрывы: россияне заявляют об атаке дронами в направлении Москвы
В ночь на четверг в районе Новомосковска и Тулы прогремели взрывы, местные СМИ и жители сообщают о работе российского ПВО и вероятной атаке беспилотников.
В ночь на 20 ноября, около примерно в 02:30, жители Новомосковска Тульской области РФ услышали серию громких взрывов. По их словам, раздалось от 5 до 7 мощных взрывов.
Об этом пишут российские Telegram-каналы, в том числе SHOT.
Очевидцы говорят, что взрывы сопровождались звуками полета беспилотников. Жители Тулы также сообщают о звуке дронов, которые, по их словам, двигались в направлении Москвы.
Региональные ресурсы утверждают, что предварительно речь идет о попытке украинских БПЛА прорваться в московский регион через территорию Тульской области. В районе работала русская система противовоздушной обороны.
Ранее в области объявляли опасность атаки дронов. По состоянию на данный момент официальной информации о последствиях, разрушениях или пострадавших нет.
Напомним, СБУ и другие Силы обороны Украины в ночь на 14 ноября поразили порт «Новороссийск» в России. и позиции зенитно-ракетного комплекса С-300/400 на территории воинской части в одноименном городе