ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
2
Время на прочтение
1 мин

В Тульской области слышны взрывы: россияне заявляют об атаке дронами в направлении Москвы

В ночь на четверг в районе Новомосковска и Тулы прогремели взрывы, местные СМИ и жители сообщают о работе российского ПВО и вероятной атаке беспилотников.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

В ночь на 20 ноября, около примерно в 02:30, жители Новомосковска Тульской области РФ услышали серию громких взрывов. По их словам, раздалось от 5 до 7 мощных взрывов.

Об этом пишут российские Telegram-каналы, в том числе SHOT.

Очевидцы говорят, что взрывы сопровождались звуками полета беспилотников. Жители Тулы также сообщают о звуке дронов, которые, по их словам, двигались в направлении Москвы.

Региональные ресурсы утверждают, что предварительно речь идет о попытке украинских БПЛА прорваться в московский регион через территорию Тульской области. В районе работала русская система противовоздушной обороны.

Ранее в области объявляли опасность атаки дронов. По состоянию на данный момент официальной информации о последствиях, разрушениях или пострадавших нет.

Напомним, СБУ и другие Силы обороны Украины в ночь на 14 ноября поразили порт «Новороссийск» в России. и позиции зенитно-ракетного комплекса С-300/400 на территории воинской части в одноименном городе

Дата публикации
Количество просмотров
2
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie