В Тунисе фиксируют рекордные цифры заражения коронавирусом

В стране низкими темпами происходит кампания вакцинации.

В Тунисе зафиксировали рекордное количество инфицированных коронавирусом и смертей от осложнений COVID-19.

Об этом со ссылкой на данные Министерства здравоохранения сообщает Reuters.

В течение прошлых суток в стране обнаружили 9823 новых случаев коронавируса, а также 134 летальные исходы. Отмечается, что это ежедневный рекорд с начала пандемии в Тунисе. Всего в стране зафиксировано 465 тысяч заражений и более 15,7 тыс. смертей.

Власти страны побоеються, что ситуация с заболеваемостью COVID может выйти из-под контроля. Отделение интенсивной терапии почти заполнены. Зблиьшення количества заражений связывают с медленной кампанией прививки.

Именно поэтому с прошлой недели была усилена карантин. В частности, внедрили комендантский час с 20:00 до 05:00. Массовые мероприятия в стране запретили. Кроме того, в каждой провинции учитывая ситуацию с заболеваемостью могут усиливать карантин.

Чтобы попасть на территорию страны с 1 июля, туристы должны предъявлять отрицательный результат ПЦР-теста с QR-кодом.

Как сообщалось, директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреесус заявил, что новые варианты коронавируса пока побеждают в гонках с вакцинами от COVID-19. Также глава ВОЗ подчеркнул, что ситуация угрожает восстановлению мировой экономики, пострадавшей из-за пандемии.

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