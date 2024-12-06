В Турции 17 человек погибли после употребления алкоголя в туристическом городе

В Стамбуле, Турция, 17 человек погибли после употребления поддельного алкоголя.

Об этом сообщает Turkiye Today.

Тысячи литров алкоголя были изъяты с полок супермаркетов в турецком городе, возглавляющем список европейских направлений отдыха на 2024 год.

Неделю назад власти сообщили о гибели трех человек. С тех пор количество жертв, которые, как подозревают, умерли после употребления контрафактного алкоголя, возросло до 17 человек.

Кроме того, 22 человека с симптомами отравления все еще находятся на лечении в медучреждении. Их состояние только ухудшается, несмотря на постоянную медицинскую помощь.

Это произошло после того, как аналогичное отравление метанолом привело к гибели шести туристов в Лаосе.

С приближением Нового года есть опасения, что жертвами отравления станут еще больше людей, поскольку торговцы пытаются заработать на продаже чистого метанола. Это вещество, непригодное для потребления человеком, часто добавляют к алкоголю вместо этанола, поскольку оно дешевле.

Власти ужесточили проверки с целью борьбы с производством и распространением поддельного алкоголя. Полиция провела операции в нескольких районах, в частности в Кагитхане, Эсеньюрте, Умрание, Ускюдаре, Султангази и Бакиркей.

В Бейоглу сотрудники под видом покупателей выследили подозреваемых, продававших контрафактный алкоголь на мотоцикле. Полиция сообщила, что они были задержаны во время дистрибуции. В результате было изъято большое количество готовящегося к продаже контрафактного алкоголя. В настоящее время во время подобных задержаний были задержаны 19 человек, восеми из которых впоследствии были предъявлены обвинения.

Местные СМИ сообщили, что было конфисковано 410 литров этилового и метилового спирта. Также были проведены обыски на шести дистилляторах, которые использовались для производства контрафактного алкоголя и сигар.

В марте Министерство торговли Турции сообщило, что в прошлом году в стране изъято 7386 литров контрафактного алкоголя.

Напомним, 33-летняя актриса умерла после употребления "очистного" лягушачьего яда во время духовного ретрита. У нее началась рвота и сильная диарея.

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