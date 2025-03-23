В Турции арестовали мэра Стамбула: протесты набирают обороты (фото)

Экрема Иммаглоу обвиняют по двум статьям – коррупция и пособничество террористам.

В Турции суд арестовал мэра Стамбула Экрема Имамоглу – главного политического конкурента президента Реджепа Эрдогана. Его задержание спровоцировало в стране масштабные протесты.

Об этом сообщила турецкая газета Milliyet.

Во время задержания Имамоглу обвиняли руководство преступной организацией и членство в ней, вымогательство, взяточничество и фальсификацию результатов тендера. Полиция допрашивала Имамоглу около пяти часов.

Фото: Associated Press

Протесты сопровождались столкновениями

Арест Имамоглу произошел на фоне массовых протестов его сторонников. В Турции вспыхнули протесты из-за ареста политика. Митинги вот уже несколько дней продолжаются по всей Турции.

Вечером, 22 марта, по всей Турции задержали более 300 человек.

Фото: Associated Press

Протесты в Турции

Экрем Имамоглу из светской Республиканской народной партии (CHP) считается одним из сильнейших политических соперников президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Имамоглу заявил, что "воля народа не может быть умолчена". Он пообещал решительно стоять за народ Турции "и всех, кто поддерживает демократию и справедливость по всему миру".

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