В Турции автобус слетел с дороги, перевернулся и врезался в дерево, есть жертвы

В Турции автобус слетел с дороги, перевернулся и врезался в дерево, есть жертвы

Это второе ДТП с человеческими жертвами за последние сутки в стране.

В Турции произошло еще одно ДТП с жертвами с участием служебного автобуса. Авария произошла в районе Кемальпаша в провинции Измир на западе. Погибли шесть человек, пострадали 11.

Об этом сообщил губернатор провинции Измир Явуз Селим Кошер.

"6 граждан погибли, 11 получили ранения в результате аварии транспортного средства, столкнулся и перевернулся через забор в результате потери водителем управления".

Отмечается, что транспортное средство слетело с дороги, перевернулось и врезалось в дерево.

Напомним:

В Турции 8 августа произошла смертельная ДТП с участием пассажирского автобуса. В результате аварии погибли по меньшей мере 14 человек, в больнице — 18 человек.

В результате аварии погибли по меньшей мере 14 человек, в больнице — 18 человек. А на прошлой неделе туристический автобус, перевозивший туристов из России, перевернулся в курортном регионе Турции. По предварительной информации, в результате ДТП погибли четыре человека. В то же время 16 пассажиров пострадали и получили различные травмы.

Новости мира: в Турции перевернулся пассажирский автобус, по меньшей мере 15 человек погибли

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