В Турции главного конкурента Эрдогана на выборах бросили в тюрьму — Reuters

Турецкий суд приговорил мэра Стамбула, которого считают главным потенциальным соперником президента Таипа Эрдогана на выборах следующего года, Экрема Имамоглу к заключению и приговорил к политическому запрету. Его также считают оппозиционным политиком.

Приговор был оглашен в среду, 14 декабря, пишет Reuters.

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В сообщении издания отмечается, что Имамоглу был приговорен к двум годам и семи месяцам заключения вместе с запретом, оба из которых должны быть подтверждены апелляционным судом, за оскорбление государственных служащих в речи, сделанной им после победы на муниципальных выборах в Стамбуле 2019 года.. Тогда турецкий политик назвал "дураками" отменивших первое голосование, во время которого он победил кандидата от партии Эрдогана.

Тюремный приговор или политический запрет Имамогла должны быть поддержаны в апелляционных судах, что потенциально может продолжить рассмотрение дела после выборов.

В США и Европарламенте отреагировали на вынесенный приговор оппозиционному политику. Государственный департамент США "глубоко озабочен и разочарован" приговором. А докладчик Европарламента по Турции Начо Санчес Амор выразил недоверие по поводу "немыслимого" вердикта.

Напомним, Эрдоган попросил Путина очистить север Сирии от курдов.

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