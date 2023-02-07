В Турции и Сирии количество жертв в результате землетрясения возросло до более чем 5 тысяч (видео)

Число жертв в результате землетрясения, произошедшего на юге Турции и соседней Сирии, превысило 5000 человек. Спасатели продолжают разбирать завалы разрушенных зданий в поисках выживших.

Об этом пишет The Washington Post.

Число жертв может возрасти, ведь многие могут быть под завалами.

Little girl который был выпущен из под конкретным в earthquake. Urfa Turkey

pic.twitter.com/XZx4RZ2upO — Selin Marta (@martakarta3) 6 февраля 2023

Так, вице-президент Турции Фуат Октай сообщил о 3419 убитых и более 20 000 раненых. Сирийское правительство заявило, что 812 человек погибли и 1449 были ранены в контролируемых правительством районах, тогда как Сирийская гражданская оборона заявила о более чем 790 убитых и более 2200 раненых в северо-западных районах, контролируемых оппозицией.

Breaking: на более 1,600 mr. Please pray for these people. I'll post some ways help in thread thread below as I find them. Please do the same. pic.twitter.com/cmlExLi2M6 — Brian Krassenstein (@krassenstein) February 6, 2023

США, Южная Корея и другие страны отправляют в регион помощь после того, как Турция обратилась с призывом о помощи.

WATCH: Нейborhood in Harem, Сирия запечатлен на earthquake pic.twitter.com/AAYnqWPu4j — BNO News Live (@BNODesk) February 6, 2023

Агентство по чрезвычайным ситуациям Турции AFAD сообщает, что более 2600 сотрудников из 65 стран направлены в зону бедствия для помощи турецким спасателям.

Survivors rescued from pod rubble after hours of work in city of Al-Dana, north of #Idlib. 2,800+ опасности и издевательства и толпы семейства остались трещины под rubble po #earthquake, що struck NW #Syria today, Monday, February 6. pic.twitter.com/WRPbbSNcC6 — The White Helmets (@SyriaCivilDef) February 6, 2023

Мощное землетрясение в Турции и Сирии

Разрушительное землетрясение в Турции произошло 6 февраля вблизи города Газиантеп. Землетрясение магнитудой 7,8 стало самым мощным в Турции за последние более 80 лет, также оно задело Сирию. Толчки были ощутимы даже на Кипре, в Египте, Ливане, Грузии, Ливии и Израиле.

В Сирии в результате землетрясения погибла сестра премьер-министра Хусейна Арнуса — Нессум Арнус.

Всемирная организация здравоохранения предупредила, что число жертв сильнейшего землетрясения на юго-востоке Турции, вблизи границы с Сирией, может возрасти в восемь раз.

В тюрьме на северо-западе Сирии после землетрясения взбунтовались заключенные. По крайней мере, 20 заключенных, которых считают причастными к террористической организации "Исламское государство" (ИД), скрылись.

Украинское посольство в Турции разыскало шесть украинцев, которые не выходили на связь после разрушительного землетрясения – их состояние удовлетворительное, угроз жизни нет.

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