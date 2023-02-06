В Турции и Сирии произошло очень сильное землетрясение: разрушены дома, есть погибшие

Разрушены здания.

Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 26 км от города Газиантеп (население около 1,065 млн человек). Очаг залегал на глубине 10 км.

Землетрясение ощущалось в 10 провинциях Турции, произошло 22 афтершока.

Фото: Associated Press

В турецкой провинции Диярбакыр рухнуло восьмиэтажное здание. Кроме того разрушения есть и в провинции Газиантеп — там тоже зафиксировали землетрясение, но с меньшей магнитудой. В стране объявлен самый высокий уровень тревоги.

Не менее 16 домов обрушились в турецкой провинции Шанлыурфа после мощного землетрясения на юго-востоке страны, сообщили власти.

17-этажный дом обрушился в турецком городе Адана в результате землетрясения, сообщил мэр

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что МВД, минздрав, спасатели и другие ведомства начали устранять последствия землетрясения.

В стране объявили самый высокий уровень тревоги.

По меньшей мере 12 человек погибли в турецкой провинции Шанлыурфа в результате землетрясения.

Подземные толчки ощутили и на северо-востоке Сирии. Обрушилось большое количество зданий, есть жертвы, много людей в ловушке под обломками в северо-западной части страны.

Шесть погибших извлечены из-под обломков жилых зданий в сирийских Алеппо и Идлибе, сообщили местные СМИ.

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Напомним, 21 ноября 2022 года, землетрясение всколыхнуло индонезийский остров Ява. В результате землетрясения магнитудой 5,6 балла, которое произошло возле столицы Индонезии Джакарты, уже погибли 162 человека. Среди жертв много детей, поскольку в то время, когда произошло землетрясение, многие из них были на занятиях в школах.

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