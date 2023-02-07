В Турции и Сирии в результате мощного землетрясения погибли более трех тысяч человек

В Турции количество погибших в результате землетрясения на юго-востоке страны возросло до 2379, ранены 14 483 человека.

В Сирии жертвами подземной стихии 1293 человека, ранены – 3411.

Такие цифры озвучил вице-президент этой страны Фуат Окай, пишет Укринформ.

«2379 человек погибли, 14 483 получили ранения. Из-под завалов извлекли 7840 наших граждан. 338 тысяч пострадавших от землетрясения разместили в общежитиях, университетах и центрах размещения министерства образования», – сообщил вице-президент.

К поисково-спасательным работам привлечены 10 176 работников Директората по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, 10 409 волонтеров, 4470 военных.

37 самолетов минобороны совершили 120 вылетов. Военные разворачивают мобильный полевой госпиталь.

Между тем в Сирии количество погибших составляет 1293, раненых — 3411.

В регионе продолжают фиксировать новые подземные толчки. В частности в районе Йешилльюрт провинции Малатия произошло землетрясение силой 5,2 балла, а в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш — 5,5 балла.

В Сирии в результате землетрясения погибла сестра премьер-министра страны Хусейна Арнуса.

После сильного землетрясения в турецком порту Искендерун, расположенном на границе с Сирией, вспыхнул сильный пожар.

Читайте также:

Землетрясение в Турции: что известно о погибших украинцах