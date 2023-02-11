В Турции из-под руин достали двухмесячного младенца через 128 часов после землетрясения (видео)

В то же время количество погибших в результате землетрясений в Турции и Сирии достигло уже почти 25 тыс. человек.

В турецком Кахраманмараше из-под завалов дома спасли двухмесячного ребенка спустя 128 часов после землетрясения.

Об этом сообщает Hürriyet.

Спасатели из стамбульского муниципалитета Коджаэли, направленные в районы бедствия после землетрясения, достали малыша из-под руин 11 февраля.

Младенец провел 128 часов под завалами разрушенного здания в районе Антакья города Хатай. После спасения ребенка срочно госпитализировали.

Спасатели и обычные граждане были очень рады после того, как младенца удалось достать живым.

В Кахранмараше также из-под завалов вытащили живым 9-летнего мальчика. После этого израильские и турецкие спасатели на радостях обнимали друг друга, говорится в сюжете ТСН.

Нет матерей, когда keep digging, life gives us malé miracles для remind us to keep helping others. Ребенок от rubble after 128 hours in Turkey ! pic.twitter.com/sccGJjKLXo — Daniel Grey (@curiousgrey8801) 11 Feb. 2023

Кроме того, в турецком городе Газиантеп удалось спасти беременную Западе Каю, которая провела под завалами более 115 часов и выжила. Повезло и ее 6-летней дочери Кубри, которую вытащили буквально часом ранее.

В провинции Хатай спасатели вытащили женщину, которую заблокировало на 2 м под землей и привалило бетонной плитой. Чтобы освободить ее из ловушки, понадобилось более 3 часов.

Заметим, что количество погибших в результате землетрясений в Турции и Сирии достигло уже почти 25 тыс. Такой силы ударов из-под земли в этом регионе не было более 200 лет. На месте трагедии работают более 30 тыс. спасателей из десятков стран мира, в том числе Украины. Даже на шестой день после катаклизма спасатели продолжают вытаскивать из-под завалов живых детей, взрослых и даже животных.

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