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В Турции из-под завалов спасли 10-дневного младенца, который провел там 90 часов (фото)

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
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В Турции из-под завалов спасли 10-дневного младенца, который провел там 90 часов (фото)

Младенец с мамой были доставлены в больницу после этого проведенного на холоде времени.

В Турции спасли 10-дневного ребенка и его маму, которые провели 90 часов под завалами зданий в результате землетрясения.

Об этом сообщает Daily Mail.

Мальчика по имени Ягиз с мамой нашли под руинами их дома в южной турецкой провинции Хатай. Они провели там на холоде более 90 часов и были доставлены в больницу.

Младенец провел почти половину своей жизни, застряв под бетонными плитами, прежде чем его вытащили из-под руин.

В Сети были опубликованы драматические кадры того, как медики осторожно достали ребенка из-под завалов и завернули его в термоодеяло. Маму ребенка пришлось закрепить к носилкам после того, как стало понятно, что она не может идти самостоятельно.

Напомним, по данным на 10 февраля, количество погибших в результате землетрясений в Турции и Сирии возросло до 23 431. Еще 83 008 человек пострадали. Как сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, в его стране удалось спасти 75 523 человека.

Поисково-спасательные операции продолжаются. Также известно, что многим пострадавшим в результате землетрясения в Турции удалось спастись благодаря соцсетям. Оказавшись под завалами, люди смогли обозначить свое местонахождение через WhatsApp, Instagram и Twitter.

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Дата публикации
Просмотры
155
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