В Турции из-под завалов спасли 10-дневного младенца, который провел там 90 часов (фото)

Младенец с мамой были доставлены в больницу после этого проведенного на холоде времени.

В Турции спасли 10-дневного ребенка и его маму, которые провели 90 часов под завалами зданий в результате землетрясения.

Об этом сообщает Daily Mail.

Мальчика по имени Ягиз с мамой нашли под руинами их дома в южной турецкой провинции Хатай. Они провели там на холоде более 90 часов и были доставлены в больницу.

Младенец провел почти половину своей жизни, застряв под бетонными плитами, прежде чем его вытащили из-под руин.

В Сети были опубликованы драматические кадры того, как медики осторожно достали ребенка из-под завалов и завернули его в термоодеяло. Маму ребенка пришлось закрепить к носилкам после того, как стало понятно, что она не может идти самостоятельно.

Miracles in Hell: Ten-day-old baby saved having spent nearly half jeho життя під rubble and family six whe were buried alive are also rescued as increible tales of survival continue to emerge from Turkey-Syria quake horror2

https://t.co/P8ojCeBF0x — Amanda (@Joyenz1) 10 Feb. 2023

Напомним, по данным на 10 февраля, количество погибших в результате землетрясений в Турции и Сирии возросло до 23 431. Еще 83 008 человек пострадали. Как сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, в его стране удалось спасти 75 523 человека.

Поисково-спасательные операции продолжаются. Также известно, что многим пострадавшим в результате землетрясения в Турции удалось спастись благодаря соцсетям. Оказавшись под завалами, люди смогли обозначить свое местонахождение через WhatsApp, Instagram и Twitter.

Трагедия в Турции: жертвами разрушительного землетрясения стали более 20 тысяч человек

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