В Турции команда телохранителей президента Реджепа Тайипа Эрдогана попала в ДТП: есть погибшие

Эрдоган на выступлении в Ширнаке выразил соболезнования родным погибшего.

В Турции команда телохранителей президента Реджепа Тайипа Эрдогана попала в ДТП в провинции Ширнак. В результате чего погиб полицейский, еще три человека пострадали.

Об этом сообщили в эфире телеканала TRT Haber.

"На шоссе Джизре-Нусайбин кортеж столкнулся с джипом, который перевозил полицейских, дежуривших в рамках программы президента Эрдогана в провинции Ширнак", — говорится в сообщении.

В результате ДТП погиб полицейский, еще три человека получили разные типы травм. Президент Эрдоган на выступлении в Ширнаке выразил соболезнования родным погибшего и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Напомним, что Эрдоган заявил, что собирается уходить из политики.

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